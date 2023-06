Visite guidée de l’Institut Agro, campus de Rennes Institut Agro Rennes-Angers, campus de Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Œuvre de l'architecte Jean-Marie Laloy, le bâtiment de cette école d'ingénieurs (1896) évoque les villas par ses matériaux, sa grille, ses palmiers. Elle abrite l'une des bibliothèques patrimoniales les plus riches de France dans le domaine agronomique.

Visite guidée de l'Institut Agro, campus de Rennes
Institut Agro Rennes-Angers, campus de Rennes
65 rue de Saint-Brieuc, 35043, Rennes
Samedi 16 septembre 2023, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30

