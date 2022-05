TECHNOFERENCE#30 INRIA Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

TECHNOFERENCE#30 INRIA Rennes, 3 octobre 2019 09:00, Rennes. Jeudi 3 octobre 2019, 09h00 Sur place Sur inscription TECHNOFERENCE#30 VÉHICULES AUTONOMES : EN MER, SUR TERRE ET DANS LES AIRS ! Organisée par Images & Réseaux et en partenariat avec pôle TES la Technoférence #30 vous propose de découvrir les véhicules autonomes et certains de leurs usages parfois méconnus. Cette édition spéciale “anniversaire” est l’occasion de faire un tour d’horizon sur les solutions innovantes de drones marins, drones aériens, turbo-drones ou encore de porte-conteneur autonome… Pour plus d’information sur le programme INRIA Rennes Campus de Beaulieu, 263 Avenue Général Leclerc, 35042 Rennes 35700 Rennes Ille-et-Vilaine jeudi 3 octobre 2019 – 09h00 à 12h00

Heure : 09:00 - 12:00

