Matinale "Commanderons-nous des machines par la pensée ?" Inria Rennes, Campus de Beaulieu Rennes

Rennes

Les Matinales by Le Poool, petits-déjeuners débats qui réunissent les acteurs de l'écosystème autour de thèmes variés, fédérateurs, transversaux et proches de l'actualité, se poursuivent avec comme prochain thème "Commanderons-nous des machines par la pensée ?", jeudi 23 janvier. Format : 8h15 : accueil et temps de réseautage

8h30 : interventions / débats

10h30 : clôture et temps de réseautage INTERVENANTS : Camille Jeunet , Chargée de recherche – CNRS Toulouse

, Chargée de recherche – Hakim Si-Mohammed , Post-doctorant – Inria Rennes

, Post-doctorant – Anatole Lecuyer, Directeur de Recherche chez Inria et Responsable de l’équipe Hybrid PROGRAMME : Les interfaces cerveau-machine permettent à tout individu d’effecteur ses tâches sans solliciter les nerfs périphériques, ni les muscles. Comment ça marche ? Quelles applications peut-on espérer ? Où en est la recherche ? Pourquoi, bien que prometteuses, les interfaces cerveau-ordinateur restent peu développées en dehors des laboratoires de recherche ? Etat des lieux des interfaces neuronales, présentation des travaux menés pour en démocratiser l’usage et applications. Inscrivez-vous dès maintenant : https://lepoool.tech/inscription-a-la-matinale/ En partenariat avec : Orange, Engie, Vidon, EY Ventury Avocats, KPMG et ASI Inria Rennes, Campus de Beaulieu 263 Avenue Général Leclerc, 35042 Rennes 35042 Rennes Ille-et-Vilaine jeudi 23 janvier 2020 – 08h15 à 10h15

