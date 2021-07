Rennes Théâtre National de Bretagne Rennes RENNES. INCÊNDIOS (INCENDIES) Wajdi Mouawad, Victor de Oliveira Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Spectacles lundi 12 juillet et mardi 13 juillet / Théâtre National de Bretagne INCÊNDIOS (INCENDIES) Wajdi Mouawad, Victor de Oliveira Jeanne et Simon, 2 jumeaux en quête de leurs origines, font surgir le passé sans se douter de ce qui les attend. Ce passé est semé de non-dits, hanté par les bruits sourds de la guerre, émaillé de trahisons et d’amours tragiques. Ce tourbillon d’émotions est emmené par la fougue d’interprètes engagés dans un corps-à-corps sans tricherie avec les méandres du récit. Le metteur en scène Victor de Oliveira, qui a quitté le Mozambique où éclatait la guerre civile pour n’y revenir qu’en 2006, déploie l’histoire des peuples dont les plaies, mal cicatrisées, ne cessent de se rouvrir. Durée estimée 3h30 . Spectacle en portugais, surtitré en français Quartier : Thabor / Saint-Hélier / Alphonse-Guérin / Baud-Chardonnet /

Infos pratiques Organisé par : Théâtre National de Bretagne Horaires19h30 à 22h30 TarifsTarif unique 12 euros www.t-n-b.fr/programmation/spectacles/incendios

2021-07-12

