RENNES IN MONTPELLIER Montpellier, 6 mai 2022, Montpellier.

RENNES IN MONTPELLIER Montpellier

2022-05-06 – 2022-05-07

Montpellier Hérault

Rennes débarque à Montpellier le 6 et 7 mai au Marché du Lez et à l’Office de tourisme de Montpellier !

Un événement pour plonger dans l’ambiance rennaise à travers sa gastronomie, sa musique et son art de vivre.

Au menu : des spécialités artisanales et culinaires, un DJ set, un bagad et des danseurs bretons, des chefs rennais qui revisitent les spécialités bretonnes (galette saucisse et kouign amann en tête) dans le style d’un food-market, un concours de palet breton, un jeu pour gagner entre autres un week-end à Rennes.

A cette occasion, l’ensemble des Halles du Lez se mettent aux couleurs de la capitale de la Bretagne en revisitant leurs propositions habituelles à la sauce rennaise.

L’Office de tourisme de Montpellier aura un corner d’information sur sa sœur jumelle de l’Ouest.

L’Office du tourisme de Destination Rennes sera là pour accueillir et conseiller les visiteurs sur la destination rennaise ainsi que proposer à la vente de nombreuses spécialités bretonnes artisanales ou culinaires : caramels, biscuits, bols bretons, boules à neige, etc.

– Musique

Cercle celtique du Gard : un bagad et des danseurs feront vibrer le marché du Lez au son des binious et des bombardes.

DJ ORDOEUVRE met le feu aux platines en donnant une nouvelle jeunesse à nos classiques et parvient à réunir plusieurs générations sur le même dancefloor !

– Food

Chez Joe, célèbre crêpière des Halles, elle sortira son bilig pour l’occasion afin de proposer non seulement ses habituelles crêpes mais également l’incontournable galette saucisse, spécialité rennaise par excellence.

Kebreizh revisite le sandwich pour mettre en avant le goût au cœur d’une restauration rapide.

A Rennes in Montpellier, ils proposeront :

– kebreizh au poulet fermier label rouge de Janzé mariné, pain pita fait maison avec la farine bio du Moulin de Champcors de Bruz, carottes et oignons rôtis, roquette, chou rouge, iceberg, pickles d’oignons rouges, sauce blanche

– Wings : ailes de poulet fermier label rouge de Janzé mariné

– Kouign-a-Pom’ : pâte à pain, pommes golden, caramel au beurre salé

Peska, restaurant de curiosités marines, proposera :

– Bigorneaux malouin au poivre, mayonnaise estragon (5€ des 200g à décortiquer)

– Huitres pleine mer Cancalaise, gel de cidre acidulé, pop sarrasin (1€ l’unité)

– Bun de poulpe de Loctudy, Gwell rennaise, légumes de saison croquants, huile menthe/piments bretons (9€50)

– Coquille, cuisine de saison

La Fabrique, biscuiterie, proposera des kouign aman traditionnels

– Animations jeux

David jeux, le seul fabriquant breton du palet, proposera un tournoi de ce sport convivial, l’équivalent breton de la pétanque.

Destination Rennes proposera des jeux-concours pour gagner des séjours mais aussi des repas et des cadeaux.

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-04-06 par