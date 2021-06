Rennes Ille et Vilaine, Chemin Robert de Boron Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Rencontre d’une artisane confiturière Ille et Vilaine, Chemin Robert de Boron Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rencontre d’une artisane confiturière Ille et Vilaine, Chemin Robert de Boron Rennes, 13 juillet 2021 08:30-13 juillet 2021 12:00, Rennes. Mardi 13 juillet, 08h30 Don libre https://labassecour.org/marche/ Venez déguster de bonnes confitures au marché ! Tous les deuxièmes mardis du mois, venez nous rencontrer au marché de Cleunay pour de bonnes surprises…

Le mardi 13 juillet, rencontre avec Florine, artisane confiturière du Verger de l’Utopie. Un moment convivial à partager autour de son métier, de ses recettes et d’une bonne dégustation de ses produits. Ille et Vilaine, Chemin Robert de Boron Rennes chemin robert de boron 35920 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 13 juillet – 08h30 à 12h00

