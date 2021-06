Rennes Ille et Vilaine, Chemin Robert de Boron Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Balade botanique urbaine et atelier cuisine estivale Ille et Vilaine, Chemin Robert de Boron Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Balade botanique urbaine et atelier cuisine estivale Ille et Vilaine, Chemin Robert de Boron Rennes, 8 juillet 2021 15:00-8 juillet 2021 19:00, Rennes. Jeudi 8 juillet, 15h00 Don libre https://www.helloasso.com/associations/collectif-agriculturel-de-la-prevalaye/evenements/balade-botanique-urbaine-et-atelier-cuisine-estivale Balade botanique urbaine et atelier cuisine estivale Nous vous proposons une balade botanique au départ de Cleunay en direction de la Prévalaye avec le Jardin des Mille Pas. Les plantes récoltées pendant cette balade seront ensuite préparées lors de l’atelier cuisine estivale du soir proposé par Maxime, notre chef cuisinier à partir de 17h30. Départ 15h du centre social de Cleunay ou directement à La Basse Cour à 15h30. Ille et Vilaine, Chemin Robert de Boron Rennes chemin robert de boron 35920 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine jeudi 8 juillet – 15h00 à 19h00

Détails Heure : 15:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu Ille et Vilaine, Chemin Robert de Boron Rennes Adresse chemin robert de boron Ville Rennes lieuville Ille et Vilaine, Chemin Robert de Boron Rennes Rennes