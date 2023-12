Docteur Victor Even (1853-1936), vétérinaire et diplomate de la filière équine de la Bretagne à l’Argentine Hôtel Pasteur Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Hôtel Pasteur Rennes, 21 décembre 2023

Début : 2023-12-21 10:00

Fin : 2023-12-21 11:30 Victor Even (1853-1936) est un savant et diplomate français qui donna un lustre inégalé au Château de la Massaye. Jeudi 21 décembre, 10h00 1 Cet homme généreux et avisé s’illustra brillamment dans la mission que lui confia le Gouvernement de la République après 1914, à 61 ans, d’assurer le service des Remontes auprès de l’armée. Ses contacts en Amérique du Sud ont assuré à l’armée la fourniture d’un très grand nombre de chevaux à un prix bien inférieur au marché pendant la durée de la guerre 14-18.

La reconnaissance de l'État français, sous forme de promotion comme Officier de la Légion d'Honneur, suite aux économies faites par le Trésor (on parle de 200 millions de francs), est venue couronner une carrière nationale et internationale d'un homme qui reste inconnu de la plupart des Français d'aujourd'hui.

