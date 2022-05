Performances * Figures en transe * Rentrée des Arts Hôtel Dieu Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Performances * Figures en transe * Rentrée des Arts Hôtel Dieu Rennes, 27 septembre 2019 11:00, Rennes. 27 – 29 septembre 2019 Sur place S’inscrire pour la performance d’Angèle Manuali / Entrée libre pour le reste collectif.uklukk@gmail.com Performances * Figures en transe * Rentrée des Arts Invité par The Roof Rennes, Angèle Manuali et Mathis Berchery proposerons chacun des performances : ■ Rendre vivant : Hommage d’Angèle Manuali, entre science et méditation, vidéo et récit. ■ Et une immersion dans les états sensationnels de Mathis Berchery, lecture orale de voix entremêlées. ■ Le collectif Uklukk présentera aussi une étape de recherche de L’eau d’ici, projet d’installation-performance. Un ensemble de textes comme autant de balises lumineuses dans une nuit en pleine mer. “Celle qui sépare la vie sur terre de la vie sur l’eau ; celle qui sépare une personne de sa terre d’origine, son identité en deux ; celle qui nourrit ou noie, nous fait tanguer, dériver, celle qui nécessite plusieurs corps pour être pratiquée. C’est aussi la mer au sens originel du terme, celle qui meurt et donne naissance.” Une sélection de poèmes sérigraphiés de Mathis Berchery seront également exposés dans les espaces communs. ■ Par ailleurs, une série de peintures d’Héloïse sera exposée, où mythe et réalité se confondent. “Issus d’Afrique, d’Asie, d’Amérique, d’Europe, les motifs comme les peuples, les histoires et les dieux se croisent, se côtoient et se mélangent”. Hôtel Dieu Rennes Rue de l’Hôtel Dieu, 35000 Rennes 35064 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 27 septembre 2019 – 11h00 à 23h00

samedi 28 septembre 2019 – 11h00 à 22h59

dimanche 29 septembre 2019 – 11h00 à 23h00

Heure : 11:00 - 23:00
Lieu Hôtel Dieu Rennes
Adresse Rue de l'Hôtel Dieu, 35000 Rennes
Ville Rennes

