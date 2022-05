On a oublié de trouver un titre Hôtel Dieu Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

On a oublié de trouver un titre Hôtel Dieu Rennes, 29 février 2020 20:00, Rennes. Samedi 29 février 2020, 20h00 Sur place Prix Libre. Entrée libre à toute heure dans la limite des places disponibles. Attention : pour la projection, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ainsi que des personnes non averties. https://www.courtsenbetton.com/2020-2/on-a-oublie-de-trouver-un-titre/ Pauvre 29 février ! Date intercalaire arbitrairement rejetée du calendrier et revenant injustement au rythme des années bissextiles, il mérite, pour son retour en 2020, un sacré hommage… Pauvre 29 février… Date intercalaire arbitrairement rejetée du calendrier et revenant injustement au rythme des années bissextiles, il mérite, pour son retour en 2020, un sacré hommage. C’est donc LA date idéale que nous – Courts en Betton – avons choisi pour faire briller tou·te·s les oublié·e·s, les laissé·e·s-pour-compte, les marginaux·ales et autres rejeté·e·s de la société. Au programme : projection de courts-métrages déclinant l’oubli et le rejet sous toutes les formes, DJ Set de croûtes, karaoké de tubes douteux (ou de nos plaisirs coupables), exposition d’objets oubliés/lot d’objets perdus à gagner (en partenariat avec Sherlook) et jeux de société ringards mis à disposition. On a sûrement oublié 2-3 trucs, mais ça sera la surprise. Et c’est à l’Hôtel Dieu, dont la réhabilitation nous ferait presque oublier que c’était un hôpital*, et plus particulièrement dans la salle d’escalade (oui, oui !) en partenariat avec The Roof Rennes et Origines, que l’événement aura lieu. Programme de la soirée : 20h00 à 22h00 : Projection de courts métrages

Projection de courts métrages 22h00 à 23h00 : DJ Set de croûtes

DJ Set de croûtes 23h00 à 00h15 : Karaoké de tubes douteux/plaisirs coupables + exposition d’objets oubliés, lot d’objets perdus à gagner et jeux de société ringards mis à disposition. > Événement Facebook < Hôtel Dieu Rennes Rue de l’Hôtel Dieu, 35000 Rennes 35064 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 29 février 2020 – 20h00 à 23h59

Détails Heure : 20:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Hôtel Dieu Rennes Adresse Rue de l'Hôtel Dieu, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Hôtel Dieu Rennes Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Hôtel Dieu Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

On a oublié de trouver un titre Hôtel Dieu Rennes 2020-02-29 was last modified: by On a oublié de trouver un titre Hôtel Dieu Rennes Hôtel Dieu Rennes 29 février 2020 20:00 Hôtel Dieu Rennes Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine