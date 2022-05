Marché de Noël des Artistes Hôtel Dieu Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Marché de Noël des Artistes Hôtel Dieu Rennes, 19 décembre 2019 11:00, Rennes. 19 – 22 décembre 2019 Sur place Entrée libre et gratuite Où trouver des cadeaux de Noël originaux? Une vingtaine d’artistes exposent leurs oeuvres à l’Hôtel Dieu à Rennes du 19 au 22 décembre. L’événement est organisé par l’association Art2rennes. Envie d’offrir des cadeaux originaux, uniques, qui racontent une histoire ? L’association ART2RENNES vous propose de découvrir les créations d’artistes locaux à l’occasion de Noël. Une vingtaine d’artistes de tous styles vous invitent dans le cadre de l’Hôtel Dieu, en espérant que vous aurez envie de partager leurs œuvres ! ___________________________ – TEMPS FORTS – DJ SET 20h – 21h Vendredi 23 décembre avec DJ SLOW MOW Contes pour Enfants Dates et horaires à définir ___________________________ – ARTISTES EXPOSANTS – Dominique ABADIE Oriane AUDEBERT Inès BERGHMAN Jacques BEUN Charlotte BOUILLEAU Sylvaine CATOIRE DEUX BEN DE RENNES Hassan DIALLO ETIOU Annie FILATRE ANDRE Antoine GLEDEL Coryse GUILLAUMIN HEOL ART Iris HEURTAUX Alcarr ICEOL Joséphine LESMOND BUYLLA Thomas MONTAUDOUIN Alix MORERE SOULJAHDOM Erika URIEN Gilles YVES Hôtel Dieu Rennes Rue de l’Hôtel Dieu, 35000 Rennes 35064 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 19 décembre 2019 – 11h00 à 20h00

vendredi 20 décembre 2019 – 11h00 à 22h00

samedi 21 décembre 2019 – 11h00 à 22h00

dimanche 22 décembre 2019 – 11h00 à 20h00

Détails Heure : 11:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Hôtel Dieu Rennes Adresse Rue de l'Hôtel Dieu, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Hôtel Dieu Rennes Rennes Departement Ille-et-Vilaine

