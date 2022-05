FOUDRE, Rencontre des arts pétillants et des vins joyeux Hôtel Dieu Rennes, 23 novembre 2019 14:00, Rennes.

23 et 24 novembre 2019 Sur place 8€, verre inclus

Les vins et les arts ont en commun d’être vivants : 16 vigneron·nes et une 10aine d’artistes se réunissent pour ces Rencontres-Coup de Foudre.

FOUDRE, Rencontre des arts pétillants et des vins joyeux.

23 et 24 novembre 2019.

Hôtel Dieu à Rennes.

Les vins et les arts ont en commun d’être vivants, en mouvement, et de ressembler à celles et ceux qui les font. Ils sont aussi divers qu’eux, et ce sont leurs personnalités qui nous attirent. Les arts et les vins sont d’abord et avant tout une expérience, collective. Ils réunissent, ils délient les corps et les pensées. Les arts et les vins se dégustent, s’apprécient d’abord par les sens, puis s’ouvrent aux mots, pour deuxième temps de partage.

Un groupe d’artistes et de passionné·es du vin réunis autour de la sommelière Aurélie Denais et du distributeur Kenneth Flipo a imaginé ces Rencontres-Coup de Foudre pour faire partager au public leur amour des belles et bonnes choses.

Dans le magnifique cadre de l’Hôtel Dieu réinvesti par l’équipe de The Roof, en plein centre de Rennes, 16 vigneron·nes et une dizaine d’artistes se réunissent pour éclairer les jours de novembre, le week-end du 23 et 24 novembre.

Au programme donc, des dégustations de vins natures de toute la France, et des propositions artistiques puisant leur inspiration dans ce doux breuvage : de la musique, du conte, du théâtre et des arts visuels pour une série de courtes pièces et d’ateliers de pratiques de danse et de sérigraphie.

Un événement qui est mis en œuvre avec l’aide et le soutien de Le Grain et l’ivresse, la Compagnie Louma, Les Oeils, Les Becs Verseurs, Sain Bio Ose, My Fish is Fresh, Mioshe, et Origines micro-brasserie.

Pratique :

Les 23 & 24 nov 2019

The Roof, (site de l’ancien hôpital Hôtel Dieu)

2, rue de l’Hôtel Dieu, Rennes

Samedi 14h – 20h

Dimanche 10h – 19h

Bus et métro

bus 12, C1, 9, C5, 31 arrêt Hôtel Dieu

métro Sainte-Anne

Hôtel Dieu Rennes Rue de l’Hôtel Dieu, 35000 Rennes 35064 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

samedi 23 novembre 2019 – 14h00 à 21h00

dimanche 24 novembre 2019 – 10h00 à 19h00