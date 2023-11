Exposition-vente d’art et d’artisanat d’Amnesty International Halle Martenot, Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Exposition-vente d’art et d’artisanat d’Amnesty International Halle Martenot, Rennes Rennes, 2 décembre 2023T 19:00, Rennes. Exposition-vente d’art et d’artisanat d’Amnesty International Halle Martenot, Rennes Rennes 2 et 3 décembre – Plus de 85 artisans exposent leurs créations, pour des cadeaux originaux.

– table de presse : publications d’Amnesty, pétitions, campagne internationale “10 Jours pour signer” – buvette, animations… 2 et 3 décembre 1 Samedi 2 décembre, 19h-22h et Dimanche 3 décembre, 10h-19h, Halle Martenot à Rennes

Exposition-vente d’art et d’artisanat au profit d’Amnesty International. Entrée libre. Plus de 85 artisans exposent leurs créations, pour des cadeaux originaux.

Également, un soutien à la défense des droits humains (publications d’Amnesty, pétitions, participation à la campagne internationale “10 Jours pour signer”) et un moment festif (buvette, animations…). Halle Martenot, Rennes Place des Lices, 35 000 Centre Rennes Ille-et-Vilaine Détails Heure : 19:00 - 10:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Halle Martenot, Rennes Adresse Place des Lices, 35 000 Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Halle Martenot, Rennes Rennes

Halle Martenot, Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/