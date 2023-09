Broc aux Lices du Secours Populaire Halle Martenot Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Broc aux Lices du Secours Populaire Halle Martenot Rennes, 1 octobre 2023, Rennes. Brocante des plus beaux objets du Secours Populaire Dimanche 1 octobre, 09h00 1 Du 2023-10-01 09:00 au 2023-10-01 18:00. La Broc aux Lices se déroule cette année dans la Halle Martenot, de 9h à 18h. Retrouvez les plus beaux objets proposés par le Secours Populaire ! Halle Martenot Place des Lices rennes Centre Rennes Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Halle Martenot Adresse Place des Lices rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Halle Martenot Rennes latitude longitude 48.112999;-1.682913

Halle Martenot Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/