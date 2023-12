Tami Aftab – The dog’s in the car Hall Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Tami Aftab – The dog’s in the car Hall Rennes, 14 janvier 2024, Rennes. Événement des Champs Libres 14 décembre 2023 – 14 janvier 2024 1 Du 2023-12-14 12:00 au 2024-01-14 19:00. The dog’s in the car est une collaboration entre l’artiste et son père, qui souffre d’une perte de la mémoire à court terme. Explorant l’intimité, la maladie et le soin à travers son objectif, Tami Aftab recherche une forme de légèreté pour parler du handicap et le lien qu’il crée. Le projet questionne la relation père-fille, ainsi que la façon dont une famille décide de changer sa façon de voir à propos de la maladie et l’identité. Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Code postal 35000 Lieu Hall Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Hall Rennes Latitude 48.105139 Longitude -1.674686 latitude longitude 48.105139;-1.674686

Hall Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/