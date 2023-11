Le petit déjeuner Hall Rennes, 25 novembre 2023, Rennes.

Du 2023-11-25 09:00 au 2023-11-25 11:10.

Envie de prendre un petit déjeuner aux Champs Libres ? C’est possible ! Des Miscellanées culinaires du célèbre Mr Schott à Alice aux Pays des Merveilles en passant par Marcel Proust et Thierry Bourcy, la compagnie Dérézo vous embarque pour un rituel matinal, entre dégustation et littérature.

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine