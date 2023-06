Visite des réserves du musée de Bretagne Hall Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Visite des réserves du musée de Bretagne

Événement des Champs Libres
Dimanche 17 septembre, 14h15, 15h45, 17h15

500 000 objets sont conservés dans les sous-sols des Champs Libres. De la réserve des textiles aux arts graphiques, en passant par l'orfèvrerie, découvrez ces espaces habituellement fermés au public.

Inscription sur place le jour même dans la limite des places disponibles.

Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

