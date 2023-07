Pochettes [Vinyles] Surprises – SPECIAL Visite des réserves Hall Rennes, 14 septembre 2023, Rennes.

Événement des Champs Libres Jeudi 14 septembre, 17h30 1

Du 2023-09-14 17:30 au 2023-09-14 18:30.

Quelques marches à descendre et on n’imagine pas qu’un véritable trésor se cache en sous-sol de la Bibliothèque des Champs Libres.Parmi ces pépites, environ 12000 vinyles…Alors pour débuter la saison, les Pochettes [Vinyles] Surprises reprennent avec cette visite, l’occasion de découvrir ce fonds… et de sélectionner les prochaines écoutes du Pochettes Vinyles d’octobre !Rendez-vous face à la salle Anita Conti.

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine