Le Moindre geste – Circo Aereo Gymnase Guyenne, 17 novembre 2021 14:00, Rennes. Mercredi 17 novembre, 14h00, 16h00 Sur place Gratuit https://my.weezevent.com/le-moindre-geste Ce duo acrobatique et dansé de 20 min explore les jeux d’équilibre et la relation des corps avec une grande délicatesse. Ce duo acrobatique et dansé de 20 min explore les jeux d’équilibre et la relation des corps avec une grande délicatesse. En détournant les portés acrobatiques, les deux danseuses expriment leur présence avec autant de douceur que de force. Elles incarnent une profonde humanité et sororité; en veillant toujours, d’une façon ou d’une autre, à célébrer leur différence. Gymnase Guyenne 8 rue du Quercy 35000 Rennes Villejean Ille-et-Vilaine mercredi 17 novembre – 14h00 à 14h30

Age minimum 7 Age maximum 99