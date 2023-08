Séance d’essai Roller Artistique Gymnase Felix Masson, 5 allée des Cévennes, 35000 RENNES Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Séance d'essai Roller Artistique

Vendredi 25 août, 12h00

Séance d'essai au Roller Artistique pour les enfants de 4 à 10 ans.

https://www.raiv.fr/decouverte.html Venez essayer le Roller Artistique le vendredi 25 août de 12h à 13h au gymanse Félix Masson à Rennes.

C’est ouvert aux enfants de 4 à 10 ans.

Gymnase Felix Masson, 5 allée des Cévennes, 35000 RENNES

Plus d'informations sur : https://www.raiv.fr/decouverte.html

