Journée portes-ouvertes / Good Place coworking Rennes Good Place coworking Rennes, 12 septembre 2020 10:00, Rennes. Samedi 12 septembre 2020, 10h00 Sur place Entrée libre https://www.facebook.com/events/830421764157787/ RDV le samedi 12 septembre de 10h à 17h pour (re)découvrir Good Place et participer à nos ateliers découverte : sophrologie, art-thérapie, cuisine, Pilates… Nous vous attendons le samedi 12 septembre de 10h à 17h pour (re)découvrir Good Place – coworking Rennes et les multiples rendez-vous qui vous seront proposés durant l’année ! ☀ Venez participer à nos ateliers découverte : sophrologie, art-thérapie, cuisine, Pilates… et rencontrer nos intervenants ! ? Au programme le MATIN :

– Slow working avec Aline Pradeau (Clés du Temps – Consultante en Organisation)

– Art-thérapie avec Sara Thoisy – Art-thérapie à Rennes

– Pilates avec Malaïka coach Yoga & Pilates

– Méditation adulte avec Solène Taslaud (Du bonheur au quotidien)

– Jardin potager avec Mélanie Allard (Les radis vagabonds) ? Au programme l’APRÈS-MIDI :

– Aroma, l’essentiel pour vivre en santé avec Marjorie Decloquement (SanteOnaturel Marjorie D)

– Sophrologie adulte avec Karine Duda-Jouan

– Pâtisserie/dessert minute avec kiki.patisse

– Massage assis avec Carole Jegou (YogiZef)

– Psychogénéalogie et soins énergétiques avec Marlène Piasco

– Le bien-être par les saisons avec la médecine chinoise avec Marion Arbona (Marion – Smilenergy) Good Place coworking Rennes 5 allée de la Grande Treille 35042 Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine samedi 12 septembre 2020 – 10h00 à 17h00

