Pierre Antoniucci – Coulisses Galerie Oniris, 25 février 2022 14:00, Rennes. 25 février – 16 avril Sur place Accès gratuit du mardi au samedi de 14h à 19h 0299364606, https://www.oniris.art/exhibitions/56-pierre-antoniucci-coulisses/, galerie@oniris.art Coulisses, une exposition personnelle de peintures récentes de Pierre Antoniucci à découvrir du 25 février au 16 avril 2022 au 38 rue d’Antrain Pierre Antoniucci affirme son plaisir de peindre et de réfléchir le tableau à travers son travail entre figuration et abstraction. Depuis plusieurs décennies, Antoniucci a développé plusieurs manières de peindre très personnelles : le dessin et les pliages de la toile ou du papier créant des reliefs et des discontinuités dans la lecture du sujet ou des textes. Ses tableaux sont des « additions de soustractions ». Ils résultent d’accumulations de motifs successivement recouverts, enfouis, totalement ou partiellement au gré des recherches picturales et plastiques du peintre, sous des couches de cendres. Ce qui est voué à disparaître constitue la matière du tableau, voire le tableau lui-même. Là où d’autres pourraient se satisfaire simplement de l’apparition de l’idée, de l’esquisse d’une association de formes et de couleurs, Pierre Antoniucci développe jusqu’au bout toutes les propriétés des agencements plastiques mis en œuvre dans chaque situation, sur chaque thème, dans chaque procédure de travail. L’exposition « Coulisses » présente des œuvres récentes et inédites des deux dernières années. Parmi celles-ci, des peintures sur cartons de très grands formats et modulaires sont issus de son travail intitulé « JAB ». Vernissage ouvert à tous : vendredi 25 février 2022 de 18h à 20h en présence de l’artiste « COULISSES », UNE EXPOSITION PERSONNELLE D’ŒUVRES RÉCENTES À DÉCOUVRIR DU VENDREDI 25 FÉVRIER AU SAMEDI 16 AVRIL 2022 Galerie Oniris 38 rue d’Antrain Rennes 35700 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 25 février – 14h00 à 19h00

