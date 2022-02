INVITATION #2 : NIKOLAS FOURÉ + PIERRE GALOPIN + DAMIEN MARCHAL Galerie Oniris Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

INVITATION #2 : NIKOLAS FOURÉ + PIERRE GALOPIN + DAMIEN MARCHAL Galerie Oniris, 29 avril 2022 14:00, Rennes. 29 avril – 4 juin Sur place Accès gratuit du mardi au samedi de 14h à 19h 0299364606, https://www.oniris.art/exhibitions/66-invitation-2-nikolas-foure-pierre-galopin-damien-marchal/, galerie@oniris.art La galerie Oniris vous invite à découvrir les créations de Nikolas Fouré, de Pierre Galopin et de Damien Marchal à l’occasion de l’exposition intitulée “Invitation #2”. Sur une proposition de La Galerie des Petits Carreaux, la galerie Oniris invite trois nouveaux artistes à présenter leurs travaux rue d’Antrain. Tous les trois quarantenaires rennais, ils ont en commun, entre autres, le goût de l’abstraction et l’exploration de mediums classiques : le dessin, la sculpture et le tableau. La galerie Oniris vous invite à découvrir les créations de Nikolas Fouré, de Pierre Galopin et de Damien Marchal à l’occasion de l’exposition intitulée “Invitation #2”. Vernissage ouvert à tous : vendredi 29 avril 2022 de 18h à 20h en présence des artistes « INVITATION #2 », UNE EXPOSITION À DÉCOUVRIR DU VENDREDI 29 AVRIL AU SAMEDI 4 JUIN 2022 AU 38 RUE D’ANTRAIN À RENNES. Galerie Oniris 38 rue d’Antrain Rennes 35700 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 29 avril – 14h00 à 20h00

