Hauts en couleurs – exposition de groupe Galerie Oniris, 12 mai 2020 14:00, Rennes. 12 mai – 20 juin 2020 Sur place Entrée libre galerie@oniris.art, 0299364606, https://oniris.art/expositions/hauts-en-couleurs/ Nous vous proposons une exposition post-confinement intitulée « Hauts en couleurs« , une sélection d’oeuvres colorées de grands formats d’artistes de la galerie. La galerie Oniris réouvre ses portes au public le mardi 12 mai 2020 dans le respect des règles visant à lutter contre la propagation du Covid-19. A cette occasion, nous vous proposons une exposition post-confinement intitulée « Hauts en couleurs« , une sélection d’oeuvres colorées de grands formats d’artistes de la galerie. Parmi les artistes exposés dans l’accrochage initial, on retrouve Pierre Antoniucci, Christian Bonnefoi, Frédéric Bouffandeau, Alain Clément, Soo-Kyoung Lee, Guillaume Moschini et Bruno Rousselot. Cette exposition est un peu le contre-pied de la traditionnelle exposition de fin d’année de la galerie qui met à l’honneur les petits formats des artistes de la galerie. Elle précède notre rendez-vous d’été consacré à Claude Viallat, exposition personnelle qui débute samedi 27 juin 2020. Galerie Oniris 38 rue d’Antrain Rennes 35700 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mardi 12 mai 2020 – 14h00 à 19h00

