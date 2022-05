Gerhard Doehler : cercles et chromophores Galerie Oniris Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Gerhard Doehler : cercles et chromophores Galerie Oniris, 1 octobre 2020 14:00, Rennes. 1 octobre – 21 novembre 2020 Sur place Entrée libre https://oniris.art/expositions/gerhard-doehler-2020/, 0299364606, galerie@oniris.art Ce qui frappe d’abord lorsque l’on entre dans un espace occupé par Gerhard Doehler, c’est la légèreté, la luminosité, les vibrations colorées des pièces et de l’espace. Ce qui frappe d’abord lorsque l’on entre dans un espace occupé par Gerhard Doehler, c’est la légèreté, la luminosité, les vibrations colorées des pièces et de l’espace. Les supports sont variés, mais sont tous de formes très simples : des lignes, des carrés, mais surtout des cercles. Ces formes n’évoquent en elles-mêmes rien de particulier, ne renvoient à aucun objet, à aucune fonction, qui permettrait de les identifier ou même de les comparer. Les couleurs se réduisent à quelques traits, à des surfaces finalement assez réduites, parfois même, au premier abord, on ne les voit pas même si on les perçoit. Pour donner ces vibrations amenées par la couleur et la lumière qui émanent de ses cercles, l’artiste passe par un travail qui suppose une exécution rigoureuse. Galerie Oniris 38 rue d’Antrain Rennes 35700 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 1er octobre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 2 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 3 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

mardi 6 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 7 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 8 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 9 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 10 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

mardi 13 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 14 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 15 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 16 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 17 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

mardi 20 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 21 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 22 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 23 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 24 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

mardi 27 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 28 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 29 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 30 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 31 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

mardi 3 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 4 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 5 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 6 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 7 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

mardi 10 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 11 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 12 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 13 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 14 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

mardi 17 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 18 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 19 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 20 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 21 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

Détails Heure : 14:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Galerie Oniris Adresse 38 rue d'Antrain Rennes 35700 Ville Rennes lieuville Galerie Oniris Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Galerie Oniris Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Gerhard Doehler : cercles et chromophores Galerie Oniris 2020-10-01 was last modified: by Gerhard Doehler : cercles et chromophores Galerie Oniris Galerie Oniris 1 octobre 2020 14:00 Galerie Oniris Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine