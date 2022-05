Exposition personnelle de peintures récentes de Claude Viallat Galerie Oniris Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Exposition personnelle de peintures récentes de Claude Viallat Galerie Oniris, 6 juin 2020 14:00, Rennes. 6 juin – 26 septembre 2020 Sur place Entrée libre galerie@oniris.art, 0299364606, https://oniris.art/expositions/claude-viallat-2020/ L’artiste est rendu célèbre par ses œuvres constituées d’empreintes colorées, une forme d’éponge ou de haricot cornu disposée systématiquement sur des supports très variés comme des bâches ou tentes. Rendu célèbre par ses œuvres constituées d’empreintes colorées, une forme d’éponge ou de haricot cornu disposée systématiquement sur des supports très variés comme des bâches, tentes, paravents, parasols ou parapluies, Claude Viallat est exposé dans de nombreux musées français et étrangers. Cette forme simple, reproduite inlassablement à l’aide d’un pochoir et de pinceaux coudés de radiateurs sur des tissus colorés, induit sa part d’aléatoire de par son exécution manuelle. La répétition et l’agencement de ce motif, unique à l’artiste, crée des espaces divers, modulés selon le jeu de textures et de couleurs des supports qui la portent. Vernissage en présence de l’artiste le samedi 6 juin. Galerie Oniris 38 rue d’Antrain Rennes 35700 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 6 juin 2020 – 14h00 à 19h00

Lieu Galerie Oniris Adresse 38 rue d'Antrain Rennes 35700 Ville Rennes

Exposition personnelle de peintures récentes de Claude Viallat Galerie Oniris 2020-06-06

Rennes Ille-et-Vilaine