Exposition de groupe | Petits formats 2022-2023 Galerie Oniris Rennes

Rennes

Exposition de groupe | Petits formats 2022-2023 Galerie Oniris, 15 décembre 2022 14:00, Rennes. 15 décembre 2022 – 26 janvier 2023 Sur place Entrée libre

En décembre, chaque année la Galerie Oniris accueille sa traditionnelle exposition de petits formats et d’oeuvres sur papier des artistes de la galerie qui symbolise la conclusion de l’année. L’exposition des Petits Formats est l’opportunité de revoir des oeuvres des artistes exposés pendant l’année écoulée, de découvrir un apperçu de ceux qui seront éxposés l’an prochain tout en intégrant des oeuvres des artistes de la galerie qui ne sont pas programmés à Rennes ou lors de nos participations aux foires pendant ces deux années. Cet accrochage est constitué d’œuvres de petits formats et/ou travaux sur papier des artistes de la galerie qui sont souvent inédites sur les murs de la galerie. Une présentation de groupe qui présente un panorama varié composé d’œuvres d’artistes exposés durant l’année qui se termine, mais aussi une évocation des expositions programmées en 2023 ou encore, des nouvelles œuvres des autres artistes qui n’ont pas fait l’objet d’une exposition personnelle durant la période. Cette présentation reste une occasion de (re)découvrir plus globalement la trentaine d’artistes que la galerie défend toute l’année. Comme une “réunion de famille” artistique de fin d’année qui se veut chaleureuse et colorée pour favoriser les rapprochements artistiques et le dialogue entre les membres de la famille Oniris. Galerie Oniris 38 rue d’Antrain Rennes 35700 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 15 décembre – 14h00 à 19h00

