Exposition de Christian Bonnefoi “Tableaux et ludos récents” Galerie Oniris, 13 novembre 2020 14:00, Rennes.

13 novembre – 5 décembre 2020 Sur place Entrée libre galerie@oniris.art, 0299364606, https://oniris.art/expositions/christian-bonnefoi-2020/

Pour cette douzième exposition personnelle à la galerie Oniris, Christian Bonnefoi expose ses travaux récents sur toiles et collages muraux.

Pour cette douzième exposition personnelle à la galerie Oniris, Christian Bonnefoi expose ses travaux récents sur toiles et collages muraux.

Les créations de Christian Bonnefoi associent le gestuel et la ligne, la composition et le lyrisme, la surface et la profondeur. Pour lui, l’œuvre devient le lieu où s’entrecroisent le geste pictural et l’espace propre de la peinture. Ses peintures sur toile ou sur papier, montrent des entrelacs de lignes et de couleurs qui ne cherchent pas à faire référence à un monde extérieur: tout se passe sur le plan du tableau.

Ses collages muraux appelés « Ludos » enrichissent, développent et renouvellent ces problématiques: le découpage et la superposition de plages colorées, l’incrustation de matériaux ou le jeu du dessin – parfois en complément, parfois en décalage – par rapport à la peinture aboutissent à une image qui semble à la fois plus simple, plus immédiate de lecture, et en même temps comme enrichie, l’intensité propre de chacun des éléments s’en trouvant renforcée.

Vernissage en présence de l’artiste à 18h le 10 avril.

Galerie Oniris 38 rue d’Antrain Rennes 35700 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

vendredi 13 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 14 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

mardi 17 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 18 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 19 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 20 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 21 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

mardi 24 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 25 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 26 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 27 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 28 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

mardi 1er décembre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 2 décembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 3 décembre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 4 décembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 5 décembre 2020 – 14h00 à 19h00