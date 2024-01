Yves Popet – Travaux Récents Galerie Oniris Rennes, vendredi 9 février 2024.

Yves Popet – Travaux Récents Galerie Oniris Rennes 9 février – 30 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-09 14:00

Fin : 2024-03-30 19:00

Travaillant méthodiquement, Yves Popet combine les couleurs pour mettre en valeur les volumes qui se dégagent de ses peintures et de ses pastels secs. Vernissage le 9/02/2024 9 février – 30 mars 1

Yves Popet continue d’expérimenter la forme carrée dans son travail. Il trouve dans l’étude du monochrome un sentiment de « déjà vu » et souhaite tirer davantage parti du vide de cette forme. En cela, il a choisi d’introduire des lignes dans ses formes, d’abord noires et blanches puis colorées. Mais rapidement, un sentiment d‘épuisement de la forme unique du carré s’est fait ressentir. Il décide alors de couper ses carrés en quatre, puis en huit afin de redynamiser la forme initiale.

Souhaitant « montrer le carré par la bande extérieure » en affirmant uniquement les angles, Yves Popet se soumet à un travail exigeant. Il est continuellement en recherche de nouveauté avec un motif élémentaire, ne voulant pas passer sa carrière à faire des lignes « bordant l’espace ». Cependant, la représentation continue de lignes horizontales et verticales caractérise son travail, dynamisant « la forme parfaite par excellence ».

« J’ai affiné mon œuvre jusqu’à ne plus avoir qu’une ligne droite, horizontale, verticale dans un carré. »

Le carré est au cœur du travail de l’artiste qui s’attache à « ouvrir l’espace ». Grâce aux différentes manières par lesquelles il nous apparait, l’artiste choisit de nous montrer cette forme, en créant des lignes, nous laissant ainsi deviner une forme, ou, par un jeu de couleurs mettant en lumière une présence dominante. Les alliances de couleurs choisies stimulent le regard.

L’œuvre d’Yves Popet propose un parcours qui se présente également comme une réflexion sur la forme du carré et de l’équilibre qu’il instaure par sa simplicité. Il nous montre comment, à partir d’une forme la plus banale qui soit, de multiples variations peuvent apparaitre..

La ligne présente en bordure de tableau est tout autant importante pour Popet que celle qui forme les carrés dans son intérieur. Elle donne une infinie possibilité de variations entre les formes présentes et le vide..

« En élargissant une bande foncée qui cerne un tableau, l’impression de vide n’est déjà plus la même. »

Cette exposition est une présentation des travaux récents d’Yves Popet. Elle rassemble une majorité de pastel sec sur papier, une technique introduite dans la carrière de l’artiste depuis les années 1980. Peintes de façon autonomes, les œuvres, selon les formes ou les couleurs choisies et d’une façon aussi bien rationnelle qu’hasardeuse, peuvent être amenées à créer des séries.

Présentation de l’exposition sur le site de la galerie.

Galerie Oniris 38 rue d’Antrain Rennes 35700 Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine