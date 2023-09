OK Cézanne – Pierre Galopin Galerie Oniris Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

OK Cézanne – Pierre Galopin
Galerie Oniris Rennes
6 octobre – 18 novembre

https://www.oniris.art/ Cette exposition intitulée « OK Cézanne » s’articule autour d’un détail d’un tableau de Paul Cézanne en restant dans l’univers propre au travail de Pierre Galopin dans son rapport au tableau, à sa méthode de peindre et un soupçon d’ironie. Sur toile, il joue avec le hasard en utilisant des couches de vernis qui se superposent aléatoirement et partiellement. Au-delà de ses recherches sur la matière et les couleurs qui sont presque anecdotiques, Pierre Galopin s’intéresse surtout à l’outil qui permet la création. Toujours abstraites, les œuvres de Pierre Galopin laissent voir une surface vibrante et énigmatique. Galerie Oniris 38 rue d’Antrain Rennes 35700 Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 14:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Galerie Oniris Adresse 38 rue d'Antrain Rennes 35700 Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Galerie Oniris Rennes

