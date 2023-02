Peintures récentes de Guillaume Moschini Galerie Oniris, 24 février 2023 14:00, Rennes.

L’exposition est accessible à tous dans la Galerie 2 (accueil à la galerie 1 au 38 rue d’Antrain). 24 février – 28 avril 1

La palette est vive et contrastée : harmonie de jaune et de vert, d’orangés et de bleu… mais aussi accords plus feutrés, du beige au gris. Les formes sont des plus simples : deux rectangles en déséquilibre avec de grandes respirations données par les blancs ou les tons écrus de la toile vierge.

« Les formes s’opposent sur la surface de la toile, l’une ascendante, l’autre descendante » écrit Marielle Barascud. « Mais elles peuvent aussi se compléter par leur couleur ou leur valeur, creuser la surface du tableau, le déstabiliser ». « Parfois la difficulté du choix impose le monochrome », rose ou gris. Les deux formes ne sont plus alors qu’un murmure, juste quelques traits de contour en négatif, mangé par la couleur.

Celle-ci mêlée d’encre et d’acrylique est très fluide et chaque fois elle se donne différemment sur la toile. Par chaque série,Guillaume Moschini cherche « le bon pinceau, les bons outils, la bonne tension de la toile ». Couleurs et tons sont inventés pour chaque nouvelle suite de variations. La peinture de Guillaume Moschini est d’une « illusoire simplicité ». Longuement méditée dans la solitude d’un atelier bien rangé, elle est profondément ressentie. Toute est une affaire de rythme.

Cette nouvelle exposition de Guillaume Moschini se déroule en deux temps avec deux accrochages différents : le premier est visible pendant le mois de mars et le second pendant le mois d’avril 2023. L’exposition est accessible à tous dans la Galerie 2 (accueil à la galerie 1 au 38 rue d’Antrain).

Galerie Oniris 38 rue d’Antrain Rennes 35700 Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

La palette est vive et contrastée : harmonie de jaune et de vert, d’orangés et de bleu… mais aussi accords plus feutrés, du beige au gris. Les formes sont des plus simples : deux rectangles en déséquilibre avec de grandes respirations données par les blancs ou les tons écrus de la toile vierge.

« _Les formes s’opposent sur la surface de la toile, l’une ascendante, l’autre descendante_ » écrit Marielle Barascud. « _Mais elles peuvent aussi se compléter par leur couleur ou leur valeur, creuser la surface du tableau, le déstabiliser_ ». « _Parfois la difficulté du choix impose le monochrome_ », rose ou gris. Les deux formes ne sont plus alors qu’un murmure, juste quelques traits de contour en négatif, mangé par la couleur.

Celle-ci mêlée d’encre et d’acrylique est très fluide et chaque fois elle se donne différemment sur la toile. Par chaque série,Guillaume Moschini cherche « le bon pinceau, les bons outils, la bonne tension de la toile ». Couleurs et tons sont inventés pour chaque nouvelle suite de variations. La peinture de Guillaume Moschini est d’une « illusoire simplicité ». Longuement méditée dans la solitude d’un atelier bien rangé, elle est profondément ressentie. Toute est une affaire de rythme.

Cette nouvelle exposition de Guillaume Moschini se déroule en deux temps avec deux accrochages différents : le premier est visible pendant le mois de mars et le second pendant le mois d’avril 2023. L’exposition est accessible à tous dans la Galerie 2 (accueil à la galerie 1 au 38 rue d’Antrain).