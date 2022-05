Kurt Mair, invité d’honneur de la Galerie Laute Galerie Laute Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Kurt Mair, invité d’honneur de la Galerie Laute Galerie Laute, 24 septembre 2020 14:00, Rennes. 24 septembre – 24 octobre 2020 Sur place Né en 1954 K. Mair expose depuis les années 90 en France et à l’étranger. Magnifique dialogue avec les Maîtres anciens à qui il rend hommage, tout en ayant une vision résolument contemporaine Né en 1954 en Allemagne c’est en Italie qu’il a vit et travaille désormais. K. Mair expose depuis les années 90, en France (Besançon, Metz, Mulhouse, Paris,…) mais aussi à l’étranger (Allemagne, Costa Rica, Luxembourg, Indonésie, Belgique, Danemark,…) Magnifique dialogue avec les Maîtres anciens qu’il admire (Rembrandt, Le Caravage, Khnopff, Schiele, …) à qui il rend un vibrant hommage, tout en ayant une vision résolument contemporaine. Ses œuvres sont rythmées de clins d’œil à la renaissance italienne, servies par une palette riche et lumineuse qui exalte la sensualité de ses personnages. Beaucoup de raffinement, un travail des ombres et de la lumière remarquable et un modelé des corps magnifié. Un jeu d’équilibre entre le travail du crayon, vigoureux, presque pressé et le travail des carnations subtil et délicat. Galerie Laute 16 rue de Bertrand 35000 RENNES 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 24 septembre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 25 septembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 26 septembre 2020 – 11h00 à 19h00

mardi 29 septembre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 30 septembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 1er octobre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 2 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 3 octobre 2020 – 11h00 à 19h00

mardi 6 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 7 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 8 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 9 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 10 octobre 2020 – 11h00 à 19h00

mardi 13 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 14 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 15 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 16 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 17 octobre 2020 – 11h00 à 19h00

mardi 20 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 21 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 22 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 23 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 24 octobre 2020 – 11h00 à 19h00

Détails Heure : 14:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Galerie Laute Adresse 16 rue de Bertrand 35000 RENNES Ville Rennes lieuville Galerie Laute Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Galerie Laute Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Kurt Mair, invité d’honneur de la Galerie Laute Galerie Laute 2020-09-24 was last modified: by Kurt Mair, invité d’honneur de la Galerie Laute Galerie Laute Galerie Laute 24 septembre 2020 14:00 Galerie Laute Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine