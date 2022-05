I. Malmezat invitée d’honneur à la Galerie Laute, Rennes Galerie Laute, 4 juin 2019 14:00, Rennes.

4 – 29 juin 2019

Exigeante, intransigeante, poétique, sensible et sans détours. Ce voyage dans son monde intérieur ainsi dévoilé, nous permet de découvrir une œuvre d’une personnalité forte et entière!

Son lyrisme côtoie nos angoisses et nos espoirs les plus vains, les plus beaux.

A découvrir à la galerie du 1er au 29 juin.

Profitez de votre visite pour découvrir 2 nouveaux artistes:

N. Benedetti et ses peintures sur toile ou métal oxydé; œuvres atypiques et humanistes

et V. Magnin et ses sculptures sur marbre de carrare; une matière noble et pure pour des sculptures délicates et contemporaines.

Galerie Laute 16 rue de Bertrand 35000 RENNES 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

