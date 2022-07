Exposition collective estivale à la Galerie Laute Galerie Laute Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Nos artistes permanents vous proposent leurs toutes nouvelles œuvres!

A noter: la galerie sera fermée pour congés annuels du 24/07 au 18/08. A bientôt! Lancement de notre traditionnelle exposition collective estivale !

Nos artistes permanents vous proposent leurs toutes nouvelles œuvres, notamment les sculptures de D. Lorilleux, L.Thonnerieux, E.Piquart, … et les nouvelles toiles de Krystoff, I.Malmezat, S.cha et D .Caudron !

La galerie sera fermée pour congés annuels du 24/07 au 18/08 mais nous restons joignables sur cette période, alors n’hésitez pas !

Je vous souhaite un très bel été… et vous prépare une surprise pour la rentrée ! Une nouvelle artiste va rejoindre la galerie en septembre. Patience, vous en saurez plus dans quelques semaines…

Galerie Laute 16 rue de Bertrand 35000 RENNES 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

