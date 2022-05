Exposition collective estivale à la Galerie Laute Galerie Laute Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Exposition collective estivale à la Galerie Laute Galerie Laute, 1 juillet 2020 14:00, Rennes. 1 juillet – 29 août 2020 Sur place https://galerielaute.com/ Après cette période particulière nous tenions à vous remercier de votre fidélité! Cet été, découvrez le meilleur de nos artistes! Fermeture pour congés annuels du 26 juillet au 17 août Après cette période particulière nous tenions à vous remercier de votre fidélité! Cet été, découvrez le meilleur de nos artistes peintres et sculpteurs avec des œuvres inédites! Fermeture pour congés annuels du 26 juillet au 17 août Au plaisir de vous retrouver! Galerie Laute 16 rue de Bertrand 35000 RENNES 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mercredi 1er juillet 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 2 juillet 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 3 juillet 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 4 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

mardi 7 juillet 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 8 juillet 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 9 juillet 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 10 juillet 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 11 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

mercredi 15 juillet 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 16 juillet 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 17 juillet 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 18 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

mardi 21 juillet 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 22 juillet 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 23 juillet 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 24 juillet 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 25 juillet 2020 – 11h00 à 19h00

mardi 18 août 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 19 août 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 20 août 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 21 août 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 22 août 2020 – 11h00 à 19h00

mardi 25 août 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 26 août 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 27 août 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 28 août 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 29 août 2020 – 11h00 à 19h00

Détails Heure : 14:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Galerie Laute Adresse 16 rue de Bertrand 35000 RENNES Ville Rennes lieuville Galerie Laute Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Galerie Laute Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Exposition collective estivale à la Galerie Laute Galerie Laute 2020-07-01 was last modified: by Exposition collective estivale à la Galerie Laute Galerie Laute Galerie Laute 1 juillet 2020 14:00 Galerie Laute Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine