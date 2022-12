Exposition collective à la Galerie Laute à Rennes Galerie Laute Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Exposition collective à la Galerie Laute à Rennes Galerie Laute, 15 décembre 2022 11:00, Rennes 15 décembre 2022 – 28 janvier 2023

Exposition collective à la Galerie Laute à Rennes j’ai le grand plaisir de vous convier à notre traditionnelle exposition collective (décembre 22 et janvier 23). Découvrez les nouvelles toiles de notre nouvelle artiste C.Bressan, ainsi que les nouvelles œuvres de D.Caudron, H.H. Kim, I.Malmezat, C.Veilhan, D.Lorilleux, MH Vallade Huet… Préparez aussi vos cadeaux en découvrant les petits et grands formats de nos artistes qui sont en réserve…

Afin de mieux vous accueillir en cette période de fêtes, la galerie sera ouverte

7 jours/7 jusqu’au 24/12 de 11h à 19h*

* fermeture à 18h les dimanches et 16h le 24/12

Galerie Laute 16 rue de Bertrand 35000 RENNES 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

vendredi 16 décembre – 11h00 à 19h00

samedi 17 décembre – 11h00 à 19h00

dimanche 18 décembre – 11h00 à 18h00

lundi 19 décembre – 11h00 à 19h00

mardi 20 décembre – 11h00 à 19h00

mercredi 21 décembre – 11h00 à 19h00

jeudi 22 décembre – 11h00 à 19h00

vendredi 23 décembre – 11h00 à 16h00

vendredi 6 janvier 2023 – 13h00 à 19h00

samedi 7 janvier 2023 – 11h00 à 19h00

mardi 10 janvier 2023 – 13h00 à 19h00

mercredi 11 janvier 2023 – 14h00 à 19h00

jeudi 12 janvier 2023 – 13h00 à 19h00

vendredi 13 janvier 2023 – 13h00 à 19h00

samedi 14 janvier 2023 – 11h00 à 19h00

mardi 17 janvier 2023 – 13h00 à 19h00

mercredi 18 janvier 2023 – 14h00 à 19h00

jeudi 19 janvier 2023 – 13h00 à 19h00

vendredi 20 janvier 2023 – 13h00 à 19h00

samedi 21 janvier 2023 – 11h00 à 19h00

mardi 24 janvier 2023 – 13h00 à 19h00

mercredi 25 janvier 2023 – 14h00 à 19h00

jeudi 26 janvier 2023 – 13h00 à 19h00

vendredi 27 janvier 2023 – 13h00 à 19h00

samedi 28 janvier 2023 – 11h00 à 19h00

