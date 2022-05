Cécile Veilhan invitée d’honneur à la Galerie Laute à Rennes Galerie Laute Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Cécile Veilhan invitée d’honneur à la Galerie Laute à Rennes Galerie Laute, 31 octobre 2020 11:00, Rennes. 31 octobre – 28 novembre 2020 Sur place La nouvelle exposition de Cécile Veilhan vous propose des œuvres inédites. Des bords de mer pour une liberté iodée, des instruments de musique pour danser, des familles pour grandir et partager! Parce que cette année a été particulière, nous vous proposons de la terminer par une exposition haute en couleur, en joie de vivre, en légèreté… en bonheur! La toute nouvelle exposition personnelle de Cécile Veilhan vous propose des œuvres inédites, dont certaines sont issues de son dernier livre, l’abécédaire “Tableaux et Mots” que vous trouverez également à la galerie. Des bords de mer pour une liberté iodée, des instruments de musique pour danser, des familles pour grandir et partager des moments précieux! La galerie sera fermée mercredi 11 novembre. Galerie Laute 16 rue de Bertrand 35000 RENNES 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 31 octobre 2020 – 11h00 à 19h00

mardi 3 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 4 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 5 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 6 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 7 novembre 2020 – 11h00 à 19h00

mardi 10 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 12 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 13 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 14 novembre 2020 – 11h00 à 19h00

mardi 17 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 18 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 19 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 20 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 21 novembre 2020 – 11h00 à 19h00

mardi 24 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

mercredi 25 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

jeudi 26 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

vendredi 27 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 28 novembre 2020 – 11h00 à 19h00

Détails Heure : 11:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Galerie Laute Adresse 16 rue de Bertrand 35000 RENNES Ville Rennes lieuville Galerie Laute Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Galerie Laute Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Cécile Veilhan invitée d’honneur à la Galerie Laute à Rennes Galerie Laute 2020-10-31 was last modified: by Cécile Veilhan invitée d’honneur à la Galerie Laute à Rennes Galerie Laute Galerie Laute 31 octobre 2020 11:00 Galerie Laute Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine