2023-12-05 13:00 Exposition collective à la Galerie Laute: nouvelles œuvres de tous nos artistes. Afin de mieux vous accueillir en cette période de fêtes, la galerie est ouverte tous les jours jusqu’à Noël! 5 décembre 2023 – 27 janvier 2024 1

https://galerielaute.com/

Traditionnel rendez-vous de décembre et janvier: exposition collective à la Galerie Laute. Rendez vous avec les nouvelles œuvres de tous nos artistes peintres et sculpteurs. Afin de mieux vous accueillir en cette période de fêtes, la galerie est ouverte tous les jours jusqu’à Noël! Consultez nos horaires sur notre site internet. Profitez de votre visite pour découvrir nos 2 nouveaux artistes peintres présentés en cette fin d’année: L. Pensard et A. Hommet. Très heureuses fêtes à vous!

Galerie Laute 16 rue de Bertrand 35000 RENNES Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine