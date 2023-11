A. Hommet invité d’honneur de la Galerie Laute Galerie Laute Rennes, 7 novembre 2023T 13:00, Rennes.

A. Hommet invité d’honneur de la Galerie Laute Galerie Laute Rennes 7 – 30 novembre

une nouvelle exposition vient de débuter à la galerie, avec un nouvel artiste : Antoine Hommet.

Né en 1954 et amoureux depuis toujours du travail des portraits et des personnages, cet artiste vous propose un univers puissant auquel il se consacre depuis 1987. Des portraits, des corps, des tranches de vie et beaucoup de personnalité.

A découvrir sans tarder, l’exposition est accrochée à nos cimaises jusqu’au 30 novembre et en ligne : https://galerielaute.com/a-hommet/

A noter : la galerie sera ouverte samedi 11 novembre

