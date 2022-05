Expo le pont des Arts Galerie La Vitrine, 35 rue St Georges, Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Expo le pont des Arts Galerie La Vitrine, 35 rue St Georges, Rennes, 21 septembre 2020 12:00, Rennes. 21 – 27 septembre 2020 Sur place Entrée libre Exposition d’aquarelles Galerie La Vitrine, 35 rue St Georges, Rennes 35 rue saint georges 35000 Rennes 35000|35700|35200 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine lundi 21 septembre 2020 – 12h00 à 18h30

mercredi 23 septembre 2020 – 12h00 à 18h00

jeudi 24 septembre 2020 – 12h00 à 18h00

vendredi 25 septembre 2020 – 12h00 à 20h00

samedi 26 septembre 2020 – 12h00 à 20h00

dimanche 27 septembre 2020 – 12h00 à 18h00

Détails Heure : 12:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Galerie La Vitrine, 35 rue St Georges, Rennes Adresse 35 rue saint georges 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Galerie La Vitrine, 35 rue St Georges, Rennes Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Galerie La Vitrine, 35 rue St Georges, Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Expo le pont des Arts Galerie La Vitrine, 35 rue St Georges, Rennes 2020-09-21 was last modified: by Expo le pont des Arts Galerie La Vitrine, 35 rue St Georges, Rennes Galerie La Vitrine, 35 rue St Georges, Rennes 21 septembre 2020 12:00 35 rue St Georges Galerie La Vitrine Rennes Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine