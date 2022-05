Exposition “Alchimie” Galerie Espace Crous Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Exposition “Alchimie” Galerie Espace Crous, 12 novembre 2020 18:30, Rennes. 12 – 27 novembre 2020 Sur place Entrée libre et gratuite ! (Dans le respect des conditions sanitaires) Découvrez “Alchimie” la première exposition de la saison 2020-2021 de la galerie Espace Crous ! Du 12 novembre au 27 novembre // ENTRÉE GRATUITE // Le service culturel du Crous de Rennes a le plaisir de vous présenter sa première exposition qui ouvrira la saison 2020-2021 de la galerie. Celle-ci présentera les œuvres des lauréats du concours de création étudiante dans les catégories photographie et bande-dessinée sur le thème « Alchimie ». Le vernissage se tiendra le Jeudi 12 novembre à 18h30 au 20 rue Saint-Hélier à Rennes. Au plaisir de vous y voir ! Galerie Espace Crous 20 rue saint-hélier, 35000 rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 12 novembre 2020 – 18h30 à 20h00

vendredi 13 novembre 2020 – 17h00 à 20h00

samedi 14 novembre 2020 – 17h00 à 20h00

lundi 16 novembre 2020 – 17h00 à 20h00

mardi 17 novembre 2020 – 17h00 à 20h00

mercredi 18 novembre 2020 – 17h00 à 20h00

jeudi 19 novembre 2020 – 17h00 à 20h00

vendredi 20 novembre 2020 – 17h00 à 20h00

samedi 21 novembre 2020 – 17h00 à 20h00

lundi 23 novembre 2020 – 17h00 à 20h00

mardi 24 novembre 2020 – 17h00 à 20h00

mercredi 25 novembre 2020 – 17h00 à 20h00

jeudi 26 novembre 2020 – 17h00 à 20h00

vendredi 27 novembre 2020 – 17h00 à 20h00

