Exposition “Le Mécanicien roi” | Félix Pinquier & Maxime Thoreau Galerie EC’arts – INSPE Rennes, 10 janvier 2020 14:00, Rennes. 10 – 30 janvier 2020 Sur place entrée libre mediation@bon-accueil.org Les dessins et sculptures réunis dans l’exposition soulignent la part d’imaginaire liée aux machines tirant vers la science-fiction et le merveilleux scientifique. C’est un roi bicéphale que propose de découvrir cette exposition en réunissant, pour la première fois, deux artistes ayant en commun de s’approprier un vocabulaire de formes procédant du domaine de la mécanique et de l’univers des sciences en techniques. Par le biais d’un vocabulaire machinique, les deux artistes développent à la fois un langage plastique cohérent, éminemment sculptural, et un imaginaire tirant vers la science-fiction et le merveilleux scientifique. En donnant pour titre à cette exposition celui d’une nouvelle de l’auteur français Jean Delécluze publiée en 1832, nous avons souhaité souligner cette part d’imaginaire liée aux machines présente chez les deux artistes. Les sculptures et dessins réunis ici, sont comme une évocation de la “machine-mère” inventée par le personnage de Jean Delécluze. Galerie EC’arts – INSPE Rennes 153 rue de Saint-Malo 35000 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine vendredi 10 janvier 2020 – 14h00 à 14h30

