« Nuit Blanche » – Exposition d'Anne-Laure Deylaud Galerie Awen Rennes 8 – 16 décembre

On y découvre un univers sombre et vaporeux où se mêlent ruines et paysages hallucinés et dans lesquels on ressent l’influence du romantisme noir au travers d’ambiances sombres, ambiguës par une volonté de saisir les espaces et les corps dans une sorte d’universalité sensuelle.

Les corps se devinent plus qu’ils ne s’observent et relèvent davantage de la projection mentale que du portrait. Dans une pratique instinctive et viscérale, les clichés sont saisis de façon frontale, avec une volonté d’effacer toute distance avec l’appareil. Les membres malmenés interrogent sur un rapport au corps ambigu, alors que les silhouettes évanescentes évoquent l’imprégnation que les émotions violentes produisent sur nous.

Galerie Awen 20 rue Saint Hélier, 35000 Rennes, Ille-et-Vilaine Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine