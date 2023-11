Exposition Métamorphose – Galerie AWEN Galerie Awen Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Exposition Métamorphose – Galerie AWEN Galerie Awen Rennes, 9 novembre 2023 18:00, Rennes. Exposition Métamorphose – Galerie AWEN Galerie Awen Rennes 9 – 18 novembre Exposition des œuvres des lauréats régionaux 2023 des Concours de création étudiante des Crous, dans les disciplines photo et bande-dessinée. 9 – 18 novembre 1 Le Service culturel du Crous Bretagne a le plaisir de vous présenter l’exposition « Métamorphose », une exposition des lauréats régionaux 2023 des Concours de création étudiante Bande-dessinée & Photo.

Les artistes se livrent à une exploration intimiste du thème et nous offrent une expérience plurielle, véritable plongée dans six univers artistiques différents.

Qu’elles soient organiques, libératrices, entravantes ou traumatiques, chaque artiste relate de ses Métamorphose(s), topos autant universel que propre à chaque individu.

Nous vous présentons également une rétrospective des lauréats nationaux BD de 2022 dont le thème était « Rêve ». Galerie Awen 20 rue Saint Hélier, 35000 Rennes, Ille-et-Vilaine

