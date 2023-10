Exposition « La terre, une ressource interculturelle » – Galerie AWEN Galerie Awen Rennes, 16 octobre 2023 18:00, Rennes.

Chaque mois, le service culturel du Crous permet aux étudiants et étudiantes du bassin rennais d’exposer leur travail au sein de la Galerie étudiante AWEN ! 16 – 27 octobre 1

« En avril dernier, nous nous envolions avec une équipe de quinze personnes, étudiants en école d’architecture et accompagnateurs. L’objectif de ce périple, que nous préparions depuis de nombreux mois, était tout d’abord de découvrir une autre culture afin d’échanger et d’œuvrer autour du matériau terre.

Nous nous sommes rendus au Bénin, où nous avons été accueilli au sein d’une ferme pédagogique dans le but de co-construire une salle informatique avec la population locale. Pendant quinze jours, nous avons découvert l’architecture locale répandue au Bénin, et avons adopter leur savoir-faire. Nous avons pratiqué la technique constructive du banco, une mise en œuvre locale, atypique et conviviale.

Cette exposition donne à voir une rétrospective du chantier que nous avons mené pendant notre séjour à travers les grandes étapes de la construction de la salle informatique » – Ty Case

Galerie Awen 20 rue Saint Hélier, 35000 Rennes