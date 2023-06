Exposition « Out after Sunset » Galerie Awen Rennes, 15 juin 2023 18:30, Rennes.

Exposition « Out after Sunset » Galerie Awen Rennes 15 – 29 juin

Cette exposition, réalisée par la photographe étudiante Léa Legallais, est un parcours émouvant au cœur du milieu festif queer. Performances de la drag queen Natasha Molotov pendant le vernissage. 15 – 29 juin 1

Vernissage le 15 juin de 18h30 à 21h30 à la Galerie Awen, 20 rus Saint-Hélier.

« A mesure que mes adelphes se pressent sur la piste de danse, cette sensation de plénitude m’enveloppe à nouveau. Je suis parmi les miens, enfin à ma place. C’est à ce moment précis que mon aventure photographique d’une nuit débute.

A travers l’objectif de l’appareil photo, j’observe une célébration de l’amour et de la vie. Des souvenirs et des identités naissent devant mes yeux.

L’expression d’une telle singularité réprimée au quotidien, en devient bouleversante. Cette sensation de liberté laisse une trace indélébile en moi, elle transcende toutes mes expériences passées.

La nuit, maintenant, nous appartient. Les lumières scintillent, les corps se mêlent et les cœurs battent au rythme de la musique. Des histoires se croisent, Et le plus important, est, qu’au cœur de cette obscurité, des identités se façonnent »

Léa Legallais

Cette exposition, réalisée par la photogtraphe étudiante Léa Legallais, est un parcours visuel émouvant et révélateur au cœur du milieu festif queer. Elle offre une possibilité de réflexion sur la manière dont ces lieux contribuent à la construction et à l’épanouissement des personnes LGBTQIA+.

Il est primordial de raconter leurs histoires, leurs expériences de vie et les discriminations qu’ils vivent au quotidien, mais aussi de représenter la puissance symbolique des espaces de fête crées pour et par la communauté queer. A travers ses productions artistiques, Léa Legallais souhaite informer et sensibiliser aux problématiques que traversent cette communauté.

Le monde de la nuit est un allié, un complice dans la lutte, c’est pour cela qu’il est si précieux. Il donne l’opportunité de se rencontrer et il enlève le poids de la solitude qu’expérimentent les personnes queers au quotidien.

Il offre un espace sûr et inclusif qui offre à tous·tes une possibilité de s’exprimer et entrer en contact avec d’autres personnes partageant des identités et des expériences similaires, à travers la musique, la danse et les performances.

Une bulle à part, loin du conformisme.

Car dans l’obscurité de la nuit, nous trouvons notre lumière.

Et c’est cette lumière qui est au cœur du travail de la photographe étudiante Léa Legallais.

Natasha molotov, jeune drag queen talentueuse, réalisera plusieurs performances pendant la soirée de vernissage.

Galerie Awen 20 rue Saint-Hélier, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine