VINGT-ET-UNE galerie art&essai, 2 place recteur henri le moal, 8 novembre 2019 20:00, Rennes. Vendredi 8 novembre 2019, 20h00, 21h00, 22h00 Sur place entrée libre et gratuite Exposition visible uniquement le temps du vernissage le 8 novembre 2019 à 19h Exposition visible uniquement sur le temps du vernissage le vendredi 8 novembre à 19h, couplé avec le Cabinet de livre d’artiste Sur une proposition de Mathieu Tremblin, “Paper Tigers” est une collection d’œuvres ornementales, processuelles, contextuelles, archivées sous forme de notices et dont la matrice est la feuille de papier de format A4 colorée. http://www.papertigerscollection.com/ Pour cette édition 2019, l’espace principal rassemble un ensemble d’œuvres féminines des artistes Marion BALAC, Tania MOURAUD, Hélène LEFLAIVE,Catherine RANNOU, Emma COZZANI et Souad MAYSOUR. La project room accueille les œuvres de Pierre AKRICH, John CORNU et Benoît POLICE. Hélène Leflaive, Mathieu Tremblin, Souad El Maysour, Vincent+Feria. Qui Compte ?, FPL (Folded Paper Letters) « J’arriv ds 5 min », Une heure de justice vaut mieux que mille prières, El Cohetazo. 17/05/2017. Place André Maurois, Strasbourg. L ≈ 1400 cm x h ≈ 280 cm. galerie art&essai, 2 place recteur henri le moal 2 place recteur henri le moal 3500 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine vendredi 8 novembre 2019 – 20h00 à 21h00

Heure : 20:00 - 23:00

