L’Intolérable ligne droite // La Puce à l’oreille galerie art&essai, 2 place recteur henri le moal, 15 novembre 2019 13:30, Rennes.

15 novembre 2019 – 10 janvier 2020

Une exposition proposée par le programme de recherche et d’expositions Art by Translation avec de nouvelles œuvres de Silvia Kolbowski, Julia E. Dyck, Maíra Dietrich, Falk Messerschmidt et Pedro Zylbersztajn.

Réactivation du projet « i.e. » par des étudiant.e.s du Master arts plastiques de l’université Rennes 2, de l’ESAD TALM Angers et de l’ENSA Paris-Cergy. Performances du collectif moilesautresarts.

— Équipe de recherche et curatoriale : Maud Jacquin, Sébastien Pluot, Yann Sérandour et Anne Zeitz

project room : La Puce à l’oreille

Arman, Art Press, ArTitudes, Gretchen Bender, Aline Dallier-Popper, Dirk de Bruyn, Marcel Duchamp, Don Foresta, Le G.R.A.V., Otto Hahn,

Pierre Henry, Pontus Hultén, Alain Jouffroy, Kanal Magazine, Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, Robert Lebel, Babette Mangolte, Orlan, Gina Pane, Paris Experimental, François Pluchart, La Quinzaine Littéraire, Pierre Restany, Mimmo Rotella, Michael Snow, Tacet : Experimental Music Review, Wolf Vostell

— Commissariat : Anabelle Lacroix

15 nov. 2019 – 16 janv. 2020

vernissage le jeudi 14 nov. à 18h

[en parallèle du vernissage de l’exposition « Ornithographies » de Xavi Bou à la Galerie Chambre claire]

L’exposition « L’intolérable ligne droite » est organisée avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, de l’ESAD TALM Angers, de l’ENSA Paris-Cergy et de l’équipe Pratiques et théories de l’art contemporain PTAC EA 7472.

La project room « La Puce à l’Oreille » est organisée quant à elle en partenariat avec les Archives de la critique d’art (ACA) et C-E-A (Association française des commissaires d’exposition).

Silvia Kolbowski, Missing Asher, 2017. Still pour le film.

galerie art&essai, 2 place recteur henri le moal 35043 Rennes

