Julie Meyer // De sable et de verre brisé galerie art&essai, 2 place recteur henri le moal Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Julie Meyer // De sable et de verre brisé galerie art&essai, 2 place recteur henri le moal, 25 septembre 2020 13:30, Rennes. 25 septembre – 22 octobre 2020 Sur place com.artetessai@gmail.com Commissariat : Bruno Elisabeth Du 25 septembre au 23 octobre 2020 Ancrées au cœur de la géographie des États-Unis, les œuvres photographiques ici réunies donnent à voir des espaces urbains, routiers et naturels en questionnant les possibilités d’enracinement dans un territoire où les représentations paysagères précèdent parfois les manières d’y habiter. Pour des causes sanitaires évidentes, le vernissage n’aura pas lieu, mais la Galerie Art & Essai vous accueillera avec joie et gel hydroalcoolique du lundi au vendredi, de 13h à 18h, durant toute l’année universitaire. galerie art&essai, 2 place recteur henri le moal 2 place recteur henri le moal 3500 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine vendredi 25 septembre 2020 – 13h30 à 18h00

