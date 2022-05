Get up with it // Liam Everett galerie art&essai, 2 place recteur henri le moal Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Get up with it // Liam Everett galerie art&essai, 2 place recteur henri le moal, 26 août 2019 13:00, Rennes. 26 août – 24 octobre 2019 Sur place entrée libre et gratuite du lundi au vendredi, de 13h à 18h espaceartetessai@gmail.com Vernissage le 19 septembre 2019 LIAM EVERETT Get up with it Commissariat : John Cornu 20 septembre – 24 octobre 2019 Vernissage le jeudi 19 septembre à 18h Cette exposition présente un ensemble d’œuvres picturales et sculpturales inédites de l’artiste américain Liam Everett (né en 1973 à Rochester, New York). Elle est réalisée en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Rennes qui présentera, en parallèle de l’exposition à la Galerie Art & Essai, un polder au sein de ses collections permanentes (6 octobre – 10 novembre 2019), et avec le soutien de la galerie kamel mennour. project room : LEONOR ANTUNES, KATINKA BOCK, HELEN MIRRA Commissariat : John Cornu 20 septembre – 24 octobre 2019 Vernissage le jeudi 19 septembre à 18h Cette project room présente les œuvres de Leonor Antunes, Katinka Bock et Helen Mirra appartenant à la collection du Frac Bretagne. Liam Everett, Get up with it © 2019 Liam Everett. Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London galerie art&essai, 2 place recteur henri le moal 2 place recteur henri le moal 3500 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine lundi 26 août 2019 – 13h00 à 14h00

